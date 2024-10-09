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Новый фильм Кристофера Нолана выйдет летом 2026 года

Сегодня в 09:19
Фото: HugoDécrypte/YouTube

Премьера нового фильма Кристофера Нолана назначена на 17 июля 2026 года. Детали узнало издание The Hollywood Reporter.

По их информации, главную роль может сыграть Мэтт Деймон, актер сейчас ведет переговоры.

Съемками и дистрибуцией займется студия Universal, как это было и со сверхуспешным «Оппенгеймером», добавляют журналисты. Остается неизвестным, что именно это за проект. Уточняется лишь, что это не адаптация британского сериала «Заключенный», хотя Нолан вынашивал эту идею еще с 2000-х годов.

Третья неделя июля известна в киноиндустрии как неделя Нолана — именно в эти выходные постановщик любит выпускать свои проекты в кино, исключениями были только «Довод» и «Интерстеллар». Прошлогоднее пересечение в прокате с комедией про Барби возмутило режиссера, хотя и закончилось феноменальными сборами в 2,5 млрд долларов для обеих картин.

Судя по всему, Нолан и его жена и креативная партнерша Эмма Томас уже закончили основную работу над сценарием пока неназванного фильма. В марте СМИ писали о его работе над сюжетом.

Для Деймона проект может стать уже третьим примером сотрудничества с постановщиком. Ранее актер получал лишь небольшие роли в «Интерстелларе» и «Оппенгеймере».

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