Звезда «Офиса» Дженна Фишер призналась, что победила рак груди

Американская актриса Дженна Фишер, известная по ситкому «Офис» и ремейку «Дрянных девчонок», рассказала в инстаграме*, что пережила рак.

Артистка поделилась, что в декабре 2023 года у нее диагностировали рак груди первой степени. Фишер пришлось пройти через хирургическое вмешательство, химиотерапию и радиотерапию. «Сейчас я свободна от рака», — подчеркнула актриса.

Она добавила, что опухоль в груди у нее обнаружили не сразу. Сперва на маммограмме врач не смог разобрать, все ли в порядке из‑за плотных тканей в груди актрисы. Медик отправил паиентку на ультразвуковое обследование.

Оно, как поделилась Фишер, показало новообразование с левой стороны. Последующая биопсия определила тип рака. Он оказался агрессивным, но хорошо отвечающим на лечение.

«Мне провели лампектомию, чтобы удалить опухоль. К счастью, мой рак обнаружили на ранней стадии, и он не распространился на мои лимфатические узлы или по всему телу, однако из‑за его агрессивной природы мне все равно потребовались химиотерапия и радиотерапия», — рассказала Фишер.

Актриса добавила, что химиотерапия длилась 12 недель, а радиотерапия — еще три. После этого Фишер чувствует себя хорошо, хотя продолжает принимать требуемые лекарства ежедневно.

Звезда «Офиса» призналась, что лишилась волос во время химиотерапии и некоторое время носила парики и шляпы с волосами. Она подчеркнула, что делится своей историей, чтобы побудить других женщин пройти обследования груди.

Фишер поблагодарила врачей и медсестер, которые заботились о ней, а также своих близких. «Некоторые люди писали мне каждую неделю, пока я проходила химиотерапию, другие звали меня прогуляться, забирали наших детей из школы, завозили еду, ходили со мной покупать парики, некоторые слали молитвы в аудиосообщениях», — поделилась она.