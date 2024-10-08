Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась после укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщила Федерация альпинизма России (ФАР).

Представители организации рассказали, что Власова ушла в расцвете сил. «До сих пор не верим. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — отметили в ФАР.

Причиной смерти девушки стала остановка сердца, добавили в Федерации альпинизма Свердловской области. Там поделились, что в начале июня Власову укусил энцефалитный клещ, в результате чего спортсменка попала в больницу.

«К концу июня осложнения (менингиальный энцефалит), реанимация, кома, три месяца на ИВЛ [аппарат для искусственной вентиляции легких — Прим. ред.], пневмония с поражением легких 70%», — написали на странице федерации.

Телеграм-канал Shot сообщил, что Власову укусил клещ во время отдыха на даче у друзей. Девушка соблюла предосторожности и на следующий день после укуса съездила в больницу, где узнала, что клещ был заражен.