Бьорк выпустит почти 500-страничную книгу о туре «Cornucopia»

Исландская певица Бьорк выпустит книгу «Cornucopia: The Book», посвященную ее пятилетнему гастрольному туру с тем же названием. Об этом сообщил Rolling Stone.
В издание войдут 313 снимков фотографа Сантьяго Фелипе, который сопровождал артистку во время турне. Книгу опубликуют 15 ноября. Она будет выпущена в мягком переплете, разработанном М/M Paris.
Толщина книги, как сообщили СМИ, составит чуть меньше четырех сантиметров. В издании будет 480 страниц. Оформить предзаказ на «Cornucopia: The Book» можно онлайн.
Артистка отметила, что ее видение «было реализовано с помощью 27 движущихся занавесей, которые отображали проекции на различные текстуры и LED-экраны, создавая цифровое анимационное шоу — современную магию света для живой музыки».
Звучание музыки на концертах певицы дополнялось уникальными инструментами, изготовленными специально для шоу. Среди них — магнитная арфа, алуфон, круглая флейта и ревербационная камера, разработанная звуковым архитектором.
«Во всю эту историю вплетен дополнительный сюжет: вторая история аватара — современной марионетки, которая мутирует с помощью алхимии, превращается из одной куклы в другую, проходя путь от сердечной раны до полностью исцеленного состояния», — добавила Бьорк.
Ранее Бьорк анонсировала концертный фильм «Cornucopia», запечатлевший выступление артистки в Лиссабоне в 2023 году. Первые кадры из него она показала в рамках Climate Week.