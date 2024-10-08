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Бьорк выпустит почти 500-страничную книгу о туре «Cornucopia»

Сегодня в 00:16
Фото: bjork

Исландская певица Бьорк выпустит книгу «Cornucopia: The Book», посвященную ее пятилетнему гастрольному туру с тем же названием. Об этом сообщил Rolling Stone.

В издание войдут 313 снимков фотографа Сантьяго Фелипе, который сопровождал артистку во время турне. Книгу опубликуют 15 ноября. Она будет выпущена в мягком переплете, разработанном М/M Paris.

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Толщина книги, как сообщили СМИ, составит чуть меньше четырех сантиметров. В издании будет 480 страниц. Оформить предзаказ на «Cornucopia: The Book» можно онлайн.

«До этого тура я провела десять лет, работая с 360-градусным звуковым и визуальным программным обеспечением для виртуальной реальности и анимации, создавая „Biophilia“ — первый альбом-приложение, а позже и VR-альбом „Culnicura“. Я была глубоко вдохновлена идеей опыта полного погружения, возможностью провести весну на исландском маяке, включить „Utopia“ на динамиках с объемным звучанием. Моим намерением было взять то, что мы создали для виртуальной реальности XXI века в театр XIX века — и перенести это из наушников на сцену»
Бьорк

Артистка отметила, что ее видение «было реализовано с помощью 27 движущихся занавесей, которые отображали проекции на различные текстуры и LED-экраны, создавая цифровое анимационное шоу — современную магию света для живой музыки».

Звучание музыки на концертах певицы дополнялось уникальными инструментами, изготовленными специально для шоу. Среди них — магнитная арфа, алуфон, круглая флейта и ревербационная камера, разработанная звуковым архитектором.

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«Во всю эту историю вплетен дополнительный сюжет: вторая история аватара — современной марионетки, которая мутирует с помощью алхимии, превращается из одной куклы в другую, проходя путь от сердечной раны до полностью исцеленного состояния», — добавила Бьорк.

Ранее Бьорк анонсировала концертный фильм «Cornucopia», запечатлевший выступление артистки в Лиссабоне в 2023 году. Первые кадры из него она показала в рамках Climate Week.

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