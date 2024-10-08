Бьорк выпустит почти 500-страничную книгу о туре «Cornucopia»

«До этого тура я провела десять лет, работая с 360-градусным звуковым и визуальным программным обеспечением для виртуальной реальности и анимации, создавая „Biophilia“ — первый альбом-приложение, а позже и VR-альбом „Culnicura“. Я была глубоко вдохновлена идеей опыта полного погружения, возможностью провести весну на исландском маяке, включить „Utopia“ на динамиках с объемным звучанием. Моим намерением было взять то, что мы создали для виртуальной реальности XXI века в театр XIX века — и перенести это из наушников на сцену»

Бьорк