Экранизация «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса выйдет на Netflix в декабре

Стриминговый сервис Netflix выпустит экранизацию романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса 11 декабря. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X.

Сервис пригласил зрителей «отправиться в мифический город Макондо вместе с семьей Буэндиа» и «открыть для себя захватывающие истории о проклятиях, мечтах, причудах и любви, которая сопротивляется всем странностям».

Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсия Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»).

Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсии Маркеса. В актерский состав сериала вошли Клаудио Катаньо, Херонимо Барон, Марко Гонсалес, Леонардо Сото, Сусана Моралес и другие.

В апреле Netflix показал тизер адаптации культового романа. В нем показали Аурелиано Буэндиа, который читает мистические письмена Мелькиадеса, а затем переносимся в Макондо, где полковник Аурелиано Буэндиа в последние моменты перед расстрелом вспоминает, как его отец открыл для него лед.