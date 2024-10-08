Сидни Суини и Аманда Сейфрид снимутся в экранизации «Домработницы» Фриды Макфадден

Американские актрисы Сидни Суини («Эйфория», «Рассказ служанки») и Аманда Сейфрид («Дрянные девчонки», «Манк») снимутся в экранизации триллера «Домработница» Фриды Макфадден. Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит студия Lionsgate вместе с продакшн-компанией Hidden Pictures. Режиссером картины будет Пол Фиг, создатель «Девичника в Вегасе» и «Рождества на двоих». Сценарий напишет Ребекка Сонненшайн.
Лента расскажет о девушке по имени Милли, которая начинает новую жизнь в качестве домработницы у богатой пары — Нины и Эндрю. Вскоре милли узнает, что секреты ее работодателей гораздо опаснее ее собственных.
Продюсером проекта выступит Тодд Либерман. Над лентой также поработают Карли Клейнбарт Элтер, Лора Фишер, Челси Куйава и Эрин Джонс-Уэсли. Суини, Сейфрид и Фиг будут сопродюсерами картины.
«Часть удовольствия от книги заключалась в том, что мы представяли себе актерский состав, пока читали ее. Сидни Суини и Аманда Сейфрид идеальны для Милли и Нины — они обе таинственные, полные нюансов и невероятно умелые в создании персонажей, которые не разрывают всего разом», — заявила Эрин Вестермен из Lionsgate.