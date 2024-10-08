Моана собирает команду, а Мауи превращается в рыбу в новом трейлере мультфильма «Моана 2»

На ютуб-канале Walt Disney Animation Studios опубликовали трейлер мультфильма «Моана 2». Он выйдет в кинопрокат 27 ноября.
Сиквел расскажет о новых приключениях отважной девочки, живущей на одном из островов Полинезии. Спустя три года после событий первой ленты Моана повзрослела, и у нее появилась младшая сестра.
Согласно синопсису, «услышав неожиданный зов от своих предков-путешественников, Моана должна отправиться в далекие и опасные моря Океании, чтобы окунуться в приключения, подобных которым она еще не встречала».
Как показывает трейлер, девушка отправляется в путь не одна. Ее сопровождает верная команда во главе с полубогом Мауи. Вместе герои пытаются спасти океан от страшного проклятья.
«Это больше, чем наши предки. Это больше, чем мы сами. Весь океан рассчитывает на нас», — говорит Моана в ролике.
Озвучила героиню в новом мультфильме Аулия Кравальо. Свой голос Мауи подарил Дуэйн Джонсон. Среди других участников актерского состава — Рэйчел Хаус, Темуэра Моррисон, Николь Шерзингер, Хуалалай Чунг, Дэвид Фейн, Роуз Матафео, Авхимай Фрейзер, Джеральд Рамси, Таутай Васа и Кхалиси Ламберт-Тцуда.
Режиссером новой части стал Дейв Деррик-мл. Он работал в качестве аниматора над первой «Моаной», «Мегамозгом», «Как приручить дракона» и ремейком «Короля Льва». Также над картиной работали Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер.