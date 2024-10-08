Джокер Хита Леджера был вдохновлен картиной Фрэнсиса Бэкона

Хит Леджер изобразил Джокера на основе одного из триптихов Фрэнсиса Бэкона. Об этом рассказал создатель «Темного рыцаря» Кристофер Нолан в преддверии открытия новой выставки работ художника-экспрессиониста, передает The Guardian.

«Когда‑то в подростковом возрасте, во время экскурсии в Tate Britain, я заметил плакат ретроспективы Бэкона, на котором было изображено лицо с одного из его триптихов», — сказал режиссер.

«Бледные, испещренные полосами черты лица увлекли меня и не отпускали, украшая разные стены в разных квартирах, пока не превратились в сплошной беспорядок. Спустя годы я показал изображение Хиту Леджеру, когда он готовился к роли Джокера в „Темном рыцаре“, и он мгновенно проникся его мучительной и терзающей человечностью. Это послужило основой для создания грима персонажа самым осязаемым образом», — поделился Нолан.

«Возможно, именно поэтому я считаю Бэкона кинематографичным — искажения материи и времени происходят из самого масла и холста», — продолжил создатель «Мементо» и «Интерстеллара».

«Его работы вдохновляют меня во многих отношениях, и не в последнюю очередь как напоминание о том, что просто изобразить нарратив — значит упустить силу, которой могут достичь бессознательные жесты и интуитивное создание образов», — подытожил постановщик.