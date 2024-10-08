Лиза Мари Пресли не могла расстаться с телом умершего сына в течение двух месяцев

Американская певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли и экс-супруга Майкла Джексона, на протяжении двух месяцев не давала похоронить тело своего умершего сына. Об этом она рассказала в своих мемуарах.

Книга «Отсюда в великую неизвестность» вышла уже после смерти самой Пресли, ее закончила дочь артистки Райли Кио. В издании Пресли призналась, как тяжело переживала потерю единственного сына Бенджамина.

По словам Лизы Мари, она не могла расстаться с телом сына долгие недели, а также не могла определиться, где его похоронить. Бенджамин покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет. Пресли умерла спустя 2,5 года.

В мемуарах певица отметила, что заставила себя бороться за жизнь после ухода Бенджамина ради оставшихся детей. Помимо старшей дочери Райли, у Пресли — дочери-близняшки Харпер и Финли, им сейчас по 16 лет.

После смерти сына Лиза Мари и Райли решили сделать татуировки в его память. У самого Бенджамина были тату в честь матери и сестры. Женщины попросили татуировщика посмотреть на тату погибшего, чтобы скопировать шрифт.

«Лиза Мари Пресли попросила этого бедолагу взглянуть на тело ее мертвого сына, которое находилось рядом с нами в древянном домике. У меня необычайно абсурдная жизнь, но этот момент — в числе пяти самых странных», — прокомментировала Кио.

После того как Пресли с дочерью сделали татуировки, Лиза Мари наконец позволила похоронить Бенджамина. Он упокоился на территории семейного поместья Грейсленд рядом со своим дедом Элвисом. Позднее там же похоронили саму Лизу Мари.