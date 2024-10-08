Лиза Мари Пресли не могла расстаться с телом умершего сына в течение двух месяцев

Американская певица Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли и экс-супруга Майкла Джексона, на протяжении двух месяцев не давала похоронить тело своего умершего сына. Об этом она рассказала в своих мемуарах.
Книга «Отсюда в великую неизвестность» вышла уже после смерти самой Пресли, ее закончила дочь артистки Райли Кио. В издании Пресли призналась, как тяжело переживала потерю единственного сына Бенджамина.
По словам Лизы Мари, она не могла расстаться с телом сына долгие недели, а также не могла определиться, где его похоронить. Бенджамин покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет. Пресли умерла спустя 2,5 года.
В мемуарах певица отметила, что заставила себя бороться за жизнь после ухода Бенджамина ради оставшихся детей. Помимо старшей дочери Райли, у Пресли — дочери-близняшки Харпер и Финли, им сейчас по 16 лет.
После смерти сына Лиза Мари и Райли решили сделать татуировки в его память. У самого Бенджамина были тату в честь матери и сестры. Женщины попросили татуировщика посмотреть на тату погибшего, чтобы скопировать шрифт.
«Лиза Мари Пресли попросила этого бедолагу взглянуть на тело ее мертвого сына, которое находилось рядом с нами в древянном домике. У меня необычайно абсурдная жизнь, но этот момент — в числе пяти самых странных», — прокомментировала Кио.
После того как Пресли с дочерью сделали татуировки, Лиза Мари наконец позволила похоронить Бенджамина. Он упокоился на территории семейного поместья Грейсленд рядом со своим дедом Элвисом. Позднее там же похоронили саму Лизу Мари.
Райли после этого заявила, что ее мама скончалась от разбитого сердца. «Мама физически умерла из‑за последствий операции, но все мы знали, что ее погубило разбитое сердце», — сказала девушка.