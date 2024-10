Вокалист Sum 41 обвинил бывшего менеджера в сексуализированном насилии

Фронтмен Sum 41 Дерик Уибли обвинил бывшего менеджера группы в физическом и словесном насилии. В своих мемуарах «Walking Disaster, My Life Through Heaven and Hell», вокалист рассказал, что подвергался грумингу, а также сексуализированному и словесному насилию со стороны Грейга Нори на первых этапах карьеры поп-панк-коллектива.