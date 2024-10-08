Вокалист Sum 41 обвинил бывшего менеджера в сексуализированном насилии

Фронтмен Sum 41 Дерик Уибли обвинил бывшего менеджера группы в физическом и словесном насилии. В своих мемуарах «Walking Disaster, My Life Through Heaven and Hell», вокалист рассказал, что подвергался грумингу, а также сексуализированному и словесному насилию со стороны Грейга Нори на первых этапах карьеры поп-панк-коллектива.

Уибли утверждает, что насилие началось, когда ему было 16, а Нори — 34. Нори, который также пел в канадской панк-группе Treble Charger, начал сотрудничать с Sum 41 в качестве соавтора и сопродюсера, а позже стал официальным менеджером группы.

«У Грейга было одно требование в роли нашего менеджера — он хотел тотального контроля», — пишет Уибли в мемуарах. «Мы не могли говорить ни с кем, кроме него. Он уверял нас, что музыкальный бизнес „полон змей и лжецов“, а он единственный, кому мы можем доверять», — добавил фронтмен.

Уибли рассказал о первых случаях, когда они с Нори проводили время наедине, отметив, что менеджер был первым человеком, который предложил ему алкоголь.

По словам музыканта, однажды Нори попросил его пойти с ним в ванную, чтобы принять экстази, и, находясь в ванной, схватил его за лицо и «страстно» поцеловал его без согласия. Нори, по сути, сказал ему, что «[Уибли] пробудил в нем это, потому что то, что у них было, было таким особенным», написал исполнитель.

Уибли также поделился своими неудачными попытками пресечь любые сексуальные отношения с бывшим менеджером. Он вспомнил, что в ответ Нори называл его гомофобом. В мемуарах Уибли утверждает, что сексуальные отношения прекратились после того, как их общий друг узнал, через что пришлось пройти молодому артисту. Он также описал момент, когда о его переживаниях узнала его бывшая жена Аврил Лавин. «Это насилие! Он сексуально надругался над тобой», — передает ее слова Уибли в своем тексте.