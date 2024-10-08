Стриминговый сервис Netflix закрыл сериал «Хаос» с Джеффом Голдблумом после релиза первого сезона, который состоялся в конце августа. Об этом сообщил Collider.

Это произошло, несмотря на успешную премьеру. На портале Rotten Tomatoes сериал получил 76% положительных отзывов критиков и 83% — рядовых зрителей. Сайт Metacritic оценил релиз в 70 баллов, а пользователи IMDb — в 7,5 балла из 10.

Кроме того, на протяжении четырех недель «Хаос» держался в топ-10 самых просматриваемых телепроектов стримингового сервиса. Он полюбился зрителям из США, Европы, Великобритании, Украины, Турции и Австралии.

Создатель шоу Чарли Ковелл, также разработавший «Конец ***го мира», выражал надежду на продолжение сериала. Он даже утверждал, что руководство Netflix тепло приветствовало проект. Ковелл надеялся снять три сезона «Хаоса».

Тем не менее стриминг отказался от новых сезонов шоу. По какой причине было принято такое решение, в Netflix не пояснили.

Сериал «Хаос» рассказал о современной жизни олимпийских богов. Главную роль в шоу исполнил Джефф Голдблум, известный по «Парку Юрского периода». Также в шоу снялись Джанет МакТир, Дэвид Тьюлис, Киллиан Скотт, Клифф Кертис и другие.