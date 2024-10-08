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В Госдуме назвали блокировку Discord «сигналом другим иностранным ИТ-компаниям»

Сегодня в 19:11
Фото: Ella Don/Unsplash

В Госдуме назвали блокировку Discord «сигналом другим иностранным ИТ-компаниям», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

«Блокировка Discord — сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются», — заявил он. По мнению Немкина, блокировка направлена на «обеспечение безопасности российских пользователей».

Мессенджер Discord официально заблокировали в России за нарушение требований законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.

В тот же день Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей. Фотохостинг признали виновным в нарушении порядка доступа к информации, запрещенной в РФ.

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