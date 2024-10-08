В Госдуме назвали блокировку Discord «сигналом другим иностранным ИТ-компаниям», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

«Блокировка Discord — сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются», — заявил он. По мнению Немкина, блокировка направлена на «обеспечение безопасности российских пользователей».

Мессенджер Discord официально заблокировали в России за нарушение требований законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.