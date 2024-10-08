В США авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех женщин за кроп-топы

Американская авиакомпания Spirit Airlines ввела дресс-код для пассажиров. Об этом сообщил Daily Mail.

Перевозчик обязал клиентов путешествовать в скромной и закрывающей тело одежде. Это произошло после того, как двух женщин не допустили до полета из‑за коротких топов. Стюард попросил их прикрыть тела, но девушки не послушали.

В авиакомпании заявили, что член экипажа мог поступить таким образом, поскольку в 60-страничном соглашении о перевозке есть пункт о необходимости выглядеть прилично на борту. При покупке билетов все пассажиры подписывают этот документ.

В тексте соглашения действительно содержится упоминание, что «неадекватная одежда» может привести к отказу в посадке. Под этим подразумевается «непристойная, непотребная или оскорбительная по своей натуре» одежда.

По словам не допущенных до полета пассажирок, их одежда была обычной: на девушках были надеты белые кроп-топы, приоткрывающие зону живота. В поддержке Spirit Airlines, как заявили женщины, им сказали, что кроп-топы допустимы в полете.

В самолет путешественницы зашли в свитерах поверх топов, но затем они сняли их, поскольку в салоне было жарко. Даже когда девушки согласились снова надеть свитера, их все равно выпроводили с борта.

«Они использовали запугивание и тактику силы с нами. У нас никогда не было проблем с законом, так что мы даже не знали, что нам делать», — рассказала одна из пассажирок.

Она поделилась, что ей и ее подруге пришлось заплатить 1000 долларов за новые билеты. Стоимость билетов на рейс Spirit Airlines женщинам не вернули.

СМИ выяснило, что подруги были не единственными, кто пострадал от дресс-кода авиакомпании. Женщина, которая стала свидетельницей конфликта бортпроводника с девушками и вступилась за последних, тоже была снята с рейса вместе с маленьким ребенком.

«Я сказала: „Что ж, если ваши тела неприемлемы, то и мое тоже, поскольку на мне тоже кроп-топ под свитером“. И я сняла свитер, как бы показывая, что „если они хотят снять с рейса вас, то должны сделать то же самое со мной и моим ребенком“», — рассказала она.