Скарлетт Йоханссон возглавила список актрис, чьи имена чаще всего используют в мошеннических схемах

Компания McAfee, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала ежегодный список 10 знаменитостей, поиск имен которых выдает результаты с мошенническими материалами. Рейтингом поделился The Hollywood Reporter.

На первом месте списка оказалась звезда «Мстителей» и «Трудностей перевода» Скарлетт Йоханссон. Вторая строчка досталась модели Кайли Дженнер, а третье место — певице Тейлор Свифт. Топ-5 замыкают Аня Тейлор-Джой и Том Хэнкс. Также в первой десятке оказались Сабрина Карпентер, Сидни Суини, Блейк Лайвли, Джонни Депп и Эддисон Рей.

Образы звезд используют в схемах, предлагающих скачать фильмы или песни, заключить сделки по продаже товаров с участием знаменитостей, инвестировать в криптовалюту или приобрести билеты на концерты.