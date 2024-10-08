Discord официально заблокирован в России

Мессенджер Discord официально заблокировали в России за нарушение требований законодательства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

В ведомстве заявили, что направили сервис проигнорировал требования удалить запрещенный контент, а также решение суда о штрафе за неудаление.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — рассказали в РКН.

С середины сентября пользователи Discord жаловались на массовые сбои в его работе. Тогда многие не смогли открыть веб- и мобильную версию мессенджера без VPN. 26 сентября более 11 тыс. пользователей в РФ сообщили о сбоях в работе онлайн-платформы.