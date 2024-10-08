Умерла писательница Лора Сегал

Скончалась австрийско-американская писательница Лора Сегал. Автору автобиографических романов и рассказов, основанных на ее опыте бегства из оккупированной нацистами Вены, было 96 лет. Об этом рассказал The Guardian.

В своих работах Сегал говорила на темы миграции, ассимиляции, расы, памяти и смерти. Она написала пять романов и 13 рассказов, многие из которых были опубликованы в журнале New Yorker. Ее четвертый роман, «Кухня Шекспира», стал финалистом Пулитцеровской премии в 2008 году.

Сегал родилась в Вене в 1928 году в еврейской семье под именем Лора Вейлер Гросман. В декабре 1938 года, после аннексии Австрии Германией, Сегал бежала в Лондон. Там она жила в пяти приемных семьях. Этот опыт лег в основу ее первого романа «Чужие дома» 1964 года.