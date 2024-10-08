Умерла писательница Лора Сегал

Сегодня / 18:20
Discord официально заблокирован в России
Сегодня / 16:55
Ужасающий Хью Грант в финальном трейлере «Еретика»
Сегодня / 16:38
В Турции контрабандисток задержали за провоз 9 килограмм золота в гениталиях
Сегодня / 16:35
Себастьян Стэн испытывал трудности, снимаясь в «Громовержцах» после роли Дональда Трампа
Сегодня / 16:20
Вышел новый трейлер «Совершенного незнакомца» с Тимоте Шаламе в роли Боба Дилана
Сегодня / 15:51
Сотрудник музея в Нидерландах выкинул пивные банки. Они оказались инсталляцией
Сегодня / 15:44
Фестиваль Riot Fest подтвердил смерть поклонника перед сетом группы Slayer
Сегодня / 15:19
Сэм Мендес не вернется к франшизе о Бонде, так как продюсеры хотят более управляемых режиссеров
Сегодня / 15:07
Лавров спросил главу армянского МИДа про квадроберов
Сегодня / 15:00
Кристофер Нолан вмешался в концовку «Джокера»
Сегодня / 13:34
В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире
Сегодня / 13:31
«Вот увидишь, чем обернется. Ничем хорошим!»: вышел трейлер «Домовенка Кузи»
Сегодня / 12:55
Нобелевскую премию по физике получили Хопфилд и Хинтон за открытия в сфере машинного обучения
Сегодня / 12:52
В Минсельхозе призвали «поставить свечку» ради дождя и урожая
Сегодня / 12:17
«Ну не рак же вылечила»: мама Кэти Бейтс не была рада ее «Оскару»
Сегодня / 11:24
Умерла певица Сисси Хьюстон — мать Уитни Хьюстон
Сегодня / 11:20
Мартин Скорсезе не планирует прекращать снимать кино
Сегодня / 10:26
«Комммерсант»: YouTube блокирует перенос видео на российские видеоплатформы
Сегодня / 10:18
Появилось первое промо к спецэпизоду «По ту сторону изгороди»
Сегодня / 09:41
В Гималаях нашли тела пяти пропавших российских альпинистов
Сегодня / 09:08
Москва стала самым матерящимся городом России
Сегодня / 03:04
СМИ: Уилл Смит и Майкл Бэй снова поработают вместе над фильмом «Быстрый и свободный»
Сегодня / 02:22
Cтудия Universal экранизирует роман «Воспоминания о нем» Колин Гувер, автора «Все закончится на нас»
Сегодня / 01:32
«Он был самым близким для меня человеком»: Мадонна рассказала о смерти брата Кристофера
Сегодня / 00:26
В Турции гиды-мошенники водили экскурсии по несуществующим достопримечательностям
Вчера / 23:38
В Москве пара спасла 18 кошек, живших в машине со своей хозяйкой
Вчера / 22:55
Burger King выпустил рекламу с только что родившими женщинами. Ее раскритиковали мужчины
Вчера / 21:43
«40 минут пениса и сисек»: пассажирам рейса Сидней — Токио случайно поставили фильм с рейтингом R
Вчера / 21:39
Николь Кидман спродюсирует экранизацию по еще одному роману автора «Большой маленькой лжи»
Вчера / 21:38
Цены на iPhone 16 в РФ рухнули на 26% через полмесяца после релиза
Вчера / 20:45
Зумеры назвали 27 лет возрастом взросления
Вчера / 20:08
Charli XCX снялась в секретном фильме в Польше
Вчера / 19:43
Пара из Австралии нашла потерянное видео со своей свадьбы спустя 57 лет. Ей помогли соцсети
Вчера / 19:09
В Госдуме разработали законопроект о штрафах за оскорбление учителей
Вчера / 18:49
На Октоберфесте выпили 7 миллионов литров пива

Умерла писательница Лора Сегал

Сегодня в 17:28
Фото: Ellen Dubin Photography

Скончалась австрийско-американская писательница Лора Сегал. Автору автобиографических романов и рассказов, основанных на ее опыте бегства из оккупированной нацистами Вены, было 96 лет. Об этом рассказал The Guardian.

В своих работах Сегал говорила на темы миграции, ассимиляции, расы, памяти и смерти. Она написала пять романов и 13 рассказов, многие из которых были опубликованы в журнале New Yorker. Ее четвертый роман, «Кухня Шекспира», стал финалистом Пулитцеровской премии в 2008 году.

Сегал родилась в Вене в 1928 году в еврейской семье под именем Лора Вейлер Гросман. В декабре 1938 года, после аннексии Австрии Германией, Сегал бежала в Лондон. Там она жила в пяти приемных семьях. Этот опыт лег в основу ее первого романа «Чужие дома» 1964 года.

После войны девушка осталась в Великобритании, где изучала английскую литературу в Бедфордском колледже Лондонского университета. Позже вместе с матерью она переехала в Доминиканскую Республику, где ее дядя ждал семейной визы для въезда в США. В 1951 году Сегал вместе с матерью, дядей и бабушкой переехала в Нью-Йорк.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами