В Турции контрабандисток задержали за провоз 9 килограмм золота в гениталиях

Турецкая полиция задержала шестерых девушек за провоз контрабанды. В их гениталиях скрывалось 9 килограмм золотых слитков. Об этом сообщило государственное агентство IHA, пишет Nova24

Инцидент произошел в аэропорту Измира еще 2 октября, но известно о нем стало только сейчас. Узбекистанские пассажирки прибыли в страну из Дубая и привезли с собой 166 золотых слитков, 18 консолей PlayStation и 3 айфона. Уточняется, что в багаже были обнаружены лишь 82 слитка.

Еще 84 куска были размещены в половых органах женщин. Суд постановил провести операцию, доставать груз пришлось хирургам.

Общая масса незарегистрированного золота превысила 18 килограмм, а его стоимость оценили в 55 млн лир (чуть меньше 155 млн рублей).

Вместе с девушками был арестован подельник.

Похожая история произошла летом в Махачкале. Там был задержан мужчина, который пытался провезти на себе больше 28 кг золота. У него обнаружили под одеждой 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий. Стоимость изъятого превысила 142 млн рублей.