Ужасающий Хью Грант в финальном трейлере «Еретика»

A24 опубликовала финальный трейлер фильма ужасов «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Премьера ленты состоится 15 ноября.

«Две молодые миссионерки вынуждены доказывать свою веру, когда они стучатся не в ту дверь, где их встречает дьявольский мистер Рид», — говорится в официальном синопсисе. Так девушки оказываются втянуты «в жуткую игру в кошки-мышки».

В фильме также снимаются Хлоя Ист («Фабельманы», «Настоящая кровь»), Софи Тэтчер («Шершни», «Бугимен») и Тофер Грейс («Шоу 70-х»). Впервые ленту показали на Международном кинофестивале в Торонто. Она получила положительные отзывы критиков, многие из которых высоко оценили игру Гранта.

Режиссерами выступили Скотт Бек и Брайан Вудс. Они также написали сценарий и выступили продюсерами вместе с Джулией Глаузи, Стейси Шер и Жанетт Волтурно.