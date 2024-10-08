Вышел дебютный трейлер «Совершенного незнакомца» с Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана

Searchlight Pictures представили первый полноценный трейлер предстоящего байопика о Бобе Дилане в исполнении Тимоти Шаламе. Премьера «Совершенного незнакомца» состоится 25 декабря.

Картина расскажет о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году.

Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд, известный по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.

Шаламе сам исполнит все песни в фильме. Актер работал над вокалом с командой, которая помогала Остину Батлеру в байопике об Элвисе Пресли. Дилан также лично комментировал сценарий для Шаламе и провел несколько дней с Мэнголдом, обсуждая фильм.