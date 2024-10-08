Сотрудник музея в Нидерландах выкинул пивные банки. Они оказались инсталляцией

Сотрудник музея в Нидерландах выбросил в мусор две пивные банки. Они оказались инсталляцией. О нелепом инциденте пишет The Guardian.

Такое неуважение было проявлено к работе французского художника Александра Лаве. Его произведение действительно представляет собой две оставленные на полу банки, одна из них даже смята. Однако, как отметили в музее, если присмотреться, можно заметить, что они раскрашены вручную акриловой краской, а для их создания «потребовалось много времени и усилий». Инсталляция называется «Вместе мы провели лучшее время».

Местом их демонстрации был выбран лифт. Там их нашел механик культурного учреждения и отнес в мусор. «Мы постоянно ищем способы удивить посетителей», — пояснила представительница музея LAM в голландском Лиссе.

Куратор выставки оперативно заметила пропажу банок и вскоре нашла их в мусорном пакете за мгновения до того, как его собирались вышвырнуть.

«Теперь мы поставили работу в более привычное место на постаменте, чтобы она могла отдохнуть после своего приключения», — отметила пресс-секретарь музея.

По ее словам, неосторожному механику не грозит наказания, тем более, что он лишь недавно был нанят на вакансию.