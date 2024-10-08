Фестиваль Riot Fest подтвердил смерть поклонника перед сетом группы Slayer

Чикагский фестиваль Riot Fest подтвердил смерть одного из посетителей во время трехдневного события в прошлом месяце.

В последний день Riot Fest 2024 58-летний мужчина, присутствовавший на фестивале со своими друзьями и семьей, пропал без вести, покинув знакомых, чтобы занять лучшее место на выступлении хедлайнера Slayer. На следующий день сотрудники фестиваля связались с его семьей, сообщив, что он был госпитализирован с травмами головы.

В сети появились предположения, что мужчина по имени Стивен Шульт получил серьезные травмы в мошпите во время выступления треш-металистов Slayer, однако новое заявление Riot Fest опровергло эту версию.

«Мы с болью в сердце сообщаем, что вчера скончался один из посетителей фестиваля. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким в это невероятно тяжелое время», — написали представители Riot Fest в официальных соцсетях.

«Мы знаем о различных спекуляциях вокруг этой трагедии, включая заявления о том, что она может быть связана с группой Slayer. Однако мы хотим пояснить, что это не так. Медицинский персонал на месте происшествия отреагировал на инцидент в районе колеса обозрения перед выступлением Slayer», — подчеркнули они.

Точная причина смерти не сообщается, но ее классифицируют как осложнения, вызванные травмой мозга и внутренним кровотечением. Друг Шульта Брайан Сото сказал газете Chicago Tribune, что «судя по всем царапинам и синякам на руках и ногах и черепно-мозговой травме… его, должно быть, затоптали».