Себастьян Стэн испытывал трудности, снимаясь в «Громовержцах» после роли Дональда Трампа

Себастьян Стэн рассказал в новом интервью GQ, что испытывал трудности на съемках «Громовержцев», вернувшись к роли Баки Барнса.

По словам актера, это произошло из‑за того, что он приступил к работе над кинокомиксом сразу после байопика «Ученик. Восхождение Трампа» Али Аббаси.

Образы двух героев разные, но Стэн отметил, что сперва перенес поведение Трампа в Барнса: «После „Ученика“ я ушел в Marvel. Мы снимали сцены, и я делал что‑нибудь и пару раз ловил себя на мысли: „Черт возьми! Это все еще не прошло“».

«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии.