Кристофер Нолан вмешался в концовку «Джокера»

Кристофер Нолан требовал от киностудии Warner Bros. поменять концовку «Джокера». Об этом источник рассказал The Hollywood Reporter.

По словам собеседника, в первой версии сценария фильма с Хоакином Фениксом его герой должен был порезать себе уголки рта на глазах у толпы сторонников.

Идею зарубил Кристофер Нолан, отметил источник. По его словам, постановщик хотел сохранить эту деталь образа для Джокера Хита Леджера из своего «Темного рыцаря». Хотя студия пошла на поводу у режиссера в тот раз, после окончания сотрудничества с ним похожая сцена вошла в «Безумие на двоих».

Согласно другому инсайду, ни Тодд Филлипс, ни Хоакин Феникс не были сильно заинтересованы в сиквеле и изначально обсуждали лишь постановку мюзикла на Бродвее. Сообщается, что задумка для сиквела пришла к Фениксу во сне, после чего он поделился ею с режиссером, а затем и с главой студии.

«Безумие на двоих» был снят лишь для одного человека — Хоакина, подчеркнул один из собеседников.

Журналисты отмечают, что «Безумие на двоих» был заказан в момент, когда одновременно сменилось руководство киностудии WB, а Джеймс Ганн и Питер Сафран еще не были приглашены в управление DC Studios, отвечающей за адаптацию комиксов одноименного издательства. Более того, Ганн впервые увидел новый фильм лишь в компании директоров WB.

Тодд Филлипс получил «экстраординарную» автономию и контроль над финальной версией. Студия позволила ему не только провести премьеру на фестивале в Венеции, но и отказаться от тестовых показов во избежание утечки спойлеров. Такого отношения не было даже к фильму «Мстители: Финал».