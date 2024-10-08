Лавров спросил главу армянского МИДа про квадроберов

Мирзоян ответил, что знает о новом движении. Посол Армении в РФ Гурген Арсенян добавил, что в Европе квадроберы уже идентифицируют себя как отдельный гендер.

Квадробинг начал появляться в заголовках СМИ после скандала с певицей Миа Бойкой. Во время ее выступления на сцену вывели ее маленькую фанатку-квадроберку в образе кошки. Артистка осудила ребенка: «Ты же человек, красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Девочка ответила: «Просто некоторым нравится, я решила тоже [этим] заниматься». Бойка продолжила критически оценивать увлечение ребенка, когда фанатка ушла со сцены: «Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это существует».