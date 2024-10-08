Лавров спросил главу армянского МИДа про квадроберов

Перед встречей Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна министр иностранных дел РФ Сергей Лавров спросил главу армянского МИДа Арарата Мирзояна о квадроберах, передает ТАСС.
«У вас есть квадроберы?» — спросил Лавров иностранного коллегу. «В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные», — пояснил российский чиновник.
Мирзоян ответил, что знает о новом движении. Посол Армении в РФ Гурген Арсенян добавил, что в Европе квадроберы уже идентифицируют себя как отдельный гендер.
В начале октября в Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, включая административное и уголовное наказание, а также лишение родительских прав.
Квадробинг начал появляться в заголовках СМИ после скандала с певицей Миа Бойкой. Во время ее выступления на сцену вывели ее маленькую фанатку-квадроберку в образе кошки. Артистка осудила ребенка: «Ты же человек, красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?» Девочка ответила: «Просто некоторым нравится, я решила тоже [этим] заниматься». Бойка продолжила критически оценивать увлечение ребенка, когда фанатка ушла со сцены: «Ой, квадроберы эти. Я думала, это сказка. Оказалось, что это существует».
Бойку массово раскритиковали в сети. Действия певицы осудили и заметные медийные лица: Егор Крид, Ксения Собчак и Екатерина Мизулина.