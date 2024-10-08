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Сэм Мендес не вернется к франшизе о Бонде, так как продюсеры хотят более управляемых режиссеров

Сегодня в 15:19
Фото: Columbia Pictures

Режиссер фильмов «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: Спектр» Сэм Мендес рассказал, что не вернется к франшизе о Джеймсе Бонде.

В интервью Inverse режиссер заявил, что чувствует, что эта часть его жизни уже позади. «Как говорится, никогда не говори никогда, но я сомневаюсь. <…>

Им нужны более податливые люди, которые только начинают свою карьеру, которые, возможно, собираются использовать ее как ступеньку, и которые более подконтрольны студии», — добавил он.

В прошлом году поклонники Бонда назвали «Координаты „Скайфолл“» лучшим фильмом в истории франшизы. Он возглавил список с 17,5% голосов, опередив «Голдфингер» на втором месте и последний фильм Дэниела Крейга «Не время умирать» на третьем.

В настоящее время Мендес занимается продвижением новой сатирической комедии HBO «Франшиза», исполнительным продюсером которой он выступил вместе с Армандо Ианнуччи и Джоном Брауном.

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