Сэм Мендес не вернется к франшизе о Бонде, так как продюсеры хотят более управляемых режиссеров

Режиссер фильмов «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: Спектр» Сэм Мендес рассказал, что не вернется к франшизе о Джеймсе Бонде.

В интервью Inverse режиссер заявил, что чувствует, что эта часть его жизни уже позади. «Как говорится, никогда не говори никогда, но я сомневаюсь. <…>

Им нужны более податливые люди, которые только начинают свою карьеру, которые, возможно, собираются использовать ее как ступеньку, и которые более подконтрольны студии», — добавил он.

В прошлом году поклонники Бонда назвали «Координаты „Скайфолл“» лучшим фильмом в истории франшизы. Он возглавил список с 17,5% голосов, опередив «Голдфингер» на втором месте и последний фильм Дэниела Крейга «Не время умирать» на третьем.