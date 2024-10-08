«Вот увидишь, чем обернется. Ничем хорошим!»: вышел трейлер «Домовенка Кузи»

Кинокомпания «Атмосфера кино» выпустила первый трейлер «Домовенка Кузи» от братьев Андреасян. Картина появится в российском прокате 19 декабря.

По сюжету, в старом доме девочка Наташа находит куклу Кузю, оказывается живой. Новое знакомство открывает ей глаза на других сказочных существ, живущих по соседству.

В свою очередь, Кузе удалось сбежать из плена Бабы-яги, прихватив волшебный сундучок, исполняющий желания. За предметом охотится и разозленная колдунья, она прибывает в наш мир и начинает его покорение

Кузю озвучивает Сергей Бурунов, кроме него в проекте принимают участие Гарик Харламов (его голосом говорит обитающий в ЖК домовенок Нафаня) и Алика Смехова (в роли злой Бабы-яги). Режиссером детской картины стал Виктор Лакисов, поставивший мультфильм «Крякнутые каникулы»