Нобелевскую премию по физике получили Хопфилд и Хинтон за открытия в сфере машинного обучения

Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Об этом сообщается на сайте премии.

«Два нобелевских лауреата по физике этого года использовали инструменты из физики для разработки методов, которые лежат в основе современного мощного машинного обучения», — говорится в заявлении премии.

Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы паттернов в данных, а Хинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и идентифицировать, например, конкретные элементы на фотографиях.

Сеть Хопфилда описывается способом, эквивалентным энергии в системе спинов в физике, и обучается, находя значения для связей между узлами так, чтобы сохраненные изображения имели низкую энергию. Когда сети Хопфилда подается искаженное или неполное изображение, она методично перебирает узлы и обновляет их значения, чтобы энергия сети падала. Таким образом, сеть пошагово ищет сохраненное изображение, наиболее похожее на несовершенное.

Джеффри Хинтон использовал сеть Хопфилда в качестве основы для новой сети, которая использует другой метод: машину Больцмана. Она может научиться распознавать характерные элементы в заданном типе данных.

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в самых разных областях, например, для разработки новых материалов с особыми свойствами», — отметила Эллен Мунс, председатель Нобелевского комитета по физике.