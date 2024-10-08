В Минсельхозе призвали «поставить свечку» ради дождя и урожая

Глава министерства сельского хозяйства призвала поставить свечку за дожди и урожай. О ситуации с с посадкой озимых в этом году она рассказала на форуме в Геленджике, ее слова приводит «Интерфакс».

Министрка Оксана Лут посетовала на неудачную климатическую обстановку, ведь фермерам сеять приходится в сухую землю: «Сев проходит очень тяжело. Посеять мы планируем 20 млн га, как в прошлом году. Но сеем практически в песок».

По ее данным, в ряде сельскохозяйственных регионов не было дождей «где‑то с апреля». Лут подчеркнула, что в 2024 году Россия «попала во все возможные природные явления».

«Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха, и она продолжается до сих пор: в некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убраться. И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все посевы, которые остались еще не убранными», — перечислила она.

«Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказала начальница ведомства.

Также министрка обратилась к присутствующим с просьбой «не отставать» в изучении влияния биотехнологий на климат и добавила, что технологи других стран могут отразиться и на России.