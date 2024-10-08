«Ну не рак же вылечила»: мама Кэти Бейтс не была рада ее «Оскару»

Мама Кэти Бейтс была не очень рада заработанному актрисой «Оскару». Об этом артистка рассказала в интервью CBS Sunday Morning.

У Бейтс есть награда за лучшую главную женскую роль. Ей вручили статуэтку в 1991 году за появление в роли Энни Уилкс в триллере «Мизери» по одноименному роману Стивена Кинга.

«После победы она сказала мне: „Не понимаю, почему ты в таком восторге, ты же не лекарство от рака изобрела“», — вспомнила актриса.

Бейтс также долгое время переживала, что забыла поблагодарить родительницу в речи на сцене церемонии награждения. В беседе с ведущим она с открытым от удивления ртом посмотрела запись с того вечера и узнала, что все-таки отметила мамин вклад в свое будущее.

«Когда она умерла, я хотела, чтобы ее дух остался со мной. Потому что у нее должно было быть все, что есть у меня. Несмотря на все наши конфликты, я хотела, чтобы она наслаждалась теми же вещами, потому что от многого ей пришлось отказаться», — в слезах сказала актриса.

Сейчас она играет в сериальном ребуте юридической драмы «Матлок». До начала съемок звезда планировала уйти на пенсию после более чем 50-летней карьеры. Однако участие в проекте заставило ее передумать и продолжить работу.