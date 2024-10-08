В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире

Японский производитель игрушек MegaHouse представил самый маленький в мире кубик Рубика.

Каждая его грань изготовлена из алюминия и имеет около пяти миллиметров в поперечнике. «Пятимиллиметровый кубик Рубика — это результат триединства станков, режущих инструментов и страсти игроков», — сказал президент компании Iriso Precision Киёкадзу Сайто.

Кубик Рубика весит всего 0,3 грамма и составляет примерно тысячную долю от размера оригинала. Головоломку можно предзаказать на сайте компании за 5300 долларов.