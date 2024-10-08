Мартин Скорсезе не планирует прекращать снимать кино

Мартин Скорсезе не собирается уходить из кино. Намерение продолжать работу он подтвердил на фестивале в Турине, его слова приводит The Hollywood Reporter.
«Я совершенно не собираюсь прощаться с кино. Меня ждут еще больше картин; надеюсь, Бог даст мне сил, чтобы их закончить», — сказал он зрителям в зале.
В Италию знаменитый режиссер приехал для работы над новым документальным фильмом о подводной археологии. Лента посвящена проекту ученой Лизы Бриггс, исследующей останки древнегреческих кораблей у берегов Сицилии. Власти острова также спонсируют съемки.
Неопределенность вокруг дальнейшей карьеры Скорсезе возникла после новости издания Variety о том, что производство запланированных картин про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру было отложено. Байопик о музыканте мог столкнуться с неодобрением его дочери, а о проблемах с фильмом по Библии не сообщалось.
Кроме того, постановщик может занять режиссерское кресло «Уэйджера» с Леонардо Ди Каприо, а также спродюсирует сериальную адаптацию «Мыса Страха» и многосерийную драму The Freshly Cut Grass вместе со Стивеном Спилбергом.