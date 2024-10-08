Мартин Скорсезе не планирует прекращать снимать кино

Сегодня / 12:55
Нобелевскую премию по физике получили Хопфилд и Хинтон за открытия в сфере машинного обучения
Сегодня / 13:34
В Японии создали самый маленький кубик Рубика в мире
Сегодня / 13:31
«Вот увидишь, чем обернется. Ничем хорошим!»: вышел трейлер «Домовенка Кузи»
Сегодня / 12:52
В Минсельхозе призвали «поставить свечку» ради дождя и урожая
Сегодня / 12:17
«Ну не рак же вылечила»: мама Кэти Бейтс не была рада ее «Оскару»
Сегодня / 11:24
Умерла певица Сисси Хьюстон — мать Уитни Хьюстон
Сегодня / 10:26
«Комммерсант»: YouTube блокирует перенос видео на российские видеоплатформы
Сегодня / 10:18
Появилось первое промо к спецэпизоду «По ту сторону изгороди»
Сегодня / 09:41
В Гималаях нашли тела пяти пропавших российских альпинистов
Сегодня / 09:08
Москва стала самым матерящимся городом России
Сегодня / 03:04
СМИ: Уилл Смит и Майкл Бэй снова поработают вместе над фильмом «Быстрый и свободный»
Сегодня / 02:22
Cтудия Universal экранизирует роман «Воспоминания о нем» Колин Гувер, автора «Все закончится на нас»
Сегодня / 01:32
«Он был самым близким для меня человеком»: Мадонна рассказала о смерти брата Кристофера
Сегодня / 00:26
В Турции гиды-мошенники водили экскурсии по несуществующим достопримечательностям
Вчера / 23:38
В Москве пара спасла 18 кошек, живших в машине со своей хозяйкой
Вчера / 22:55
Burger King выпустил рекламу с только что родившими женщинами. Ее раскритиковали мужчины
Вчера / 21:43
«40 минут пениса и сисек»: пассажирам рейса Сидней — Токио случайно поставили фильм с рейтингом R
Вчера / 21:39
Николь Кидман спродюсирует экранизацию по еще одному роману автора «Большой маленькой лжи»
Вчера / 21:38
Цены на iPhone 16 в РФ рухнули на 26% через полмесяца после релиза
Вчера / 20:45
Зумеры назвали 27 лет возрастом взросления
Вчера / 20:08
Charli XCX снялась в секретном фильме в Польше
Вчера / 19:43
Пара из Австралии нашла потерянное видео со своей свадьбы спустя 57 лет. Ей помогли соцсети
Вчера / 19:09
В Госдуме разработали законопроект о штрафах за оскорбление учителей
Вчера / 18:49
На Октоберфесте выпили 7 миллионов литров пива
Вчера / 18:33
Хью Грант рассказал, что «Бриджит Джонс-4» будет «очень, очень грустным» фильмом
Вчера / 17:55
На гонке NASCAR произошла самая крупная авария с 28 машинами
Вчера / 17:48
Рамзан Кадыров призвал «оставить средневековые подходы» к решению проблемы мигрантов
Вчера / 17:04
В Китае начали забирать загранпаспорта у школьных учителей
Вчера / 16:23
ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе
Вчера / 15:53
Жительнице Британии вернули отклик на вакансию спустя 48 лет
Вчера / 15:49
ООН: бандиты из Юго-Восточной Азии торгуют данными кредиток и паролями в телеграме
Вчера / 15:06
В Китае откроют клинику для детей, которым плохо дается математика
Вчера / 14:59
H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха
Вчера / 14:03
Рейчел МакАдамс сыграет главную роль в новом фильме ужасов Сэма Рейми
Вчера / 13:58
Опрос: 7% россиян считают употребление алкоголя частью национальной культуры

Мартин Скорсезе не планирует прекращать снимать кино

Сегодня в 11:20
Фото: WSJ. Style/YouTube

Мартин Скорсезе не собирается уходить из кино. Намерение продолжать работу он подтвердил на фестивале в Турине, его слова приводит The Hollywood Reporter.

«Я совершенно не собираюсь прощаться с кино. Меня ждут еще больше картин; надеюсь, Бог даст мне сил, чтобы их закончить», — сказал он зрителям в зале.

В Италию знаменитый режиссер приехал для работы над новым документальным фильмом о подводной археологии. Лента посвящена проекту ученой Лизы Бриггс, исследующей останки древнегреческих кораблей у берегов Сицилии. Власти острова также спонсируют съемки.

Неопределенность вокруг дальнейшей карьеры Скорсезе возникла после новости издания Variety о том, что производство запланированных картин про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру было отложено. Байопик о музыканте мог столкнуться с неодобрением его дочери, а о проблемах с фильмом по Библии не сообщалось.

Кроме того, постановщик может занять режиссерское кресло «Уэйджера» с Леонардо Ди Каприо, а также спродюсирует сериальную адаптацию «Мыса Страха» и многосерийную драму The Freshly Cut Grass вместе со Стивеном Спилбергом.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами