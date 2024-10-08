Мартин Скорсезе не планирует прекращать снимать кино

Мартин Скорсезе не собирается уходить из кино. Намерение продолжать работу он подтвердил на фестивале в Турине, его слова приводит The Hollywood Reporter.

«Я совершенно не собираюсь прощаться с кино. Меня ждут еще больше картин; надеюсь, Бог даст мне сил, чтобы их закончить», — сказал он зрителям в зале.

В Италию знаменитый режиссер приехал для работы над новым документальным фильмом о подводной археологии. Лента посвящена проекту ученой Лизы Бриггс, исследующей останки древнегреческих кораблей у берегов Сицилии. Власти острова также спонсируют съемки.

Неопределенность вокруг дальнейшей карьеры Скорсезе возникла после новости издания Variety о том, что производство запланированных картин про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру было отложено. Байопик о музыканте мог столкнуться с неодобрением его дочери, а о проблемах с фильмом по Библии не сообщалось.