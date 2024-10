Хьюстон исполнила такие песни, как «Think» и «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» Франклин, «Brown Eyed Girl» Вэна Моррисона и «Son of a Preacher Man» Дасти Спрингфилда. Группа The Sweet Inspirations также пела на сцене с Элвисом Пресли.