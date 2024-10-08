В возрасте 91 года умерла соул- и госпел-певица, а также мать Уитни Хьюстон, Сисси Хьюстон. Об этом сообщает Associated Press.

Сисси скончалась в своем доме в Нью-Джерси. Долгие годы певица с болезнью Альцгеймера находилась под наблюдением хосписа.

«Наши сердца наполнены болью и печалью. Мы потеряли матриарха нашей семьи. Мать Сисси была сильной и возвышающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убежденности, которая очень заботилась о семье, служении и обществе», — говорится в заявлении невестки Сисси Пэт Хьюстон.

С ранних лет Сисси выступала в церкви, а затем участвовала в семейном госпел-акте и пробилась в популярную музыку в 1960-х годах в составе бэк-группы The Sweet Inspirations.