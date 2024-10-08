«Комммерсант»: YouTube блокирует перенос видео на российские видеоплатформы

YouTube не дает перезаливать ролики на российские видеоплатформы. На это пожаловались источники «Коммерсанта» в двух ИТ-компаниях и топ-менеджер в одном из медиахолдингов.

По словам собеседников журналистов, Rutube и «VK Видео» вынуждены использовать иностранные VPN-сервисы, чтобы перекачивать контент с американского хостинга.

По мнению экспертов, видеогигант не запрещал именно перенос видео в Россию, а сложности объясняются борьбой сервиса со скрейпингом — массовым и автоматическим выкачиванием материалов, которые могут использоваться для обучения нейросетей.

Источник издания отметил, что YouTube блокирует подозрительную активность одним из двух способов: либо присваивает IP-адресу «плохую репутацию» и требует войти в аккаунт Google, либо запрещает доступ к видео, когда замечает автоматизированный сбор информации.

В Rutube подтвердили сложности с переносом видео. Они заметили, что скачивание блокируется в течение 12 часов как с российских, так и с зарубежных IP-адресов. Сотрудники сайта делают «все возможное», чтобы авторы и дальше могли переносить видео, но сейчас процесс «занимает немного больше времени».

Функция переноса появилась у «VK Видео» в 2023 году, в августе 2024-го аналогичную возможность для пользователей добавил Rutube. Процесс может занимать до 5 дней в зависимости от качества и количества роликов.