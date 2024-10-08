Появилось первое промо к спецэпизоду «По ту сторону изгороди»

Появился первый постер короткометражки «По ту сторону изгороди». Cartoon Network опубликовал его в честь 10-летия мультсериала.

Двухминутный ролик будет снят с помощью стоп-моушен-анимации при сотрудничестве с Aardman Animations, студией, создавшей «Уоллеса и Громита», «Куриный забег», «Барашка Шона» и другие мультфильмы. Короткометражка выйдет на ютубе 3 ноября.

© Фото: Cartoon Network

Премьера «По ту сторону изгороди» состоялась 3 ноября 2014 года на канале Cartoon Network и представляла собой специальное событие, которое транслировалось в течение одной недели.