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В Гималаях нашли тела пяти пропавших российских альпинистов

Сегодня в 09:41
Фото: Oscar Cadiach/Unsplash

В Гималаях найдены тела пяти альпинистов из России, пропавших 6 октября. Об этом пишет The Himalyan Times, их гибель подтвердила представительница российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.

Группа из Александа Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого отправилась покорять непальскую гору Дхаулагири утром 6 октября. В тот день они в последний раз вышли на связь с главным лагерем.

Сегодня их тела были обнаружены на высоте 7,1 тыс. метров. Спасатели считают, что они могли упасть с высоты в 7,6 тыс. метров, отметил директор вертолетной компании, которая участвует в спасательной операции.

В живых остался единственный участник коллектива Валерий Шамало. Он отказался от дальнейшего восхождения на высоте в 7,4 тыс. метров и самостоятельно спустился в лагерь. Сейчас мужчина находится в Катманду.

Россияне были второй группой, ушедшей покорять вершину на этой неделе. Ранее это удалось россиянину Денису Алексенко и беларусу Артему Ценцевицкому 5 октября.

Дхаулагири считается седьмой самой высокой горой в мире, ее высота составляет более 8,1 тыс. метров. В октябре прошлого года там сорвалась в расщелину и погибла чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева.

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