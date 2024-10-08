В 2024 году Москва стала самым матерящимся городом России. Об этом сообщает «Москвич Mag» со ссылкой на исследование агентства «Интериум».

Вторую строчку занимает Петербург, там матерятся почти в два раза меньше. На третьей позиции — Новосибирск. В топ-5 также вошли Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Рейтинг матерящихся городов России составляется на основе мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. По мнению аналитиков, такое повышение столицы в рейтинге связано с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания».