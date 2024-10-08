СМИ: Уилл Смит и Майкл Бэй снова поработают вместе над фильмом «Быстрый и свободный»

Американский актер Уилл Смит вновь поработает вместе с режиссером Майклом Бэем, создателем «Плохих парней» и «Армагеддона». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Бэй готовится к подписанию контракта на постановку боевика «Быстрый и свободный» («Fast and Loose»). Главную роль в картине исполнит Смит. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Когда начнутся съемки «Быстрого и свободного», пока не определено. Тем не менее, проект, согласно данным СМИ, станет следующим как для Смита, так и для Бэя.

В ленте герой Смита однажды проснется в Тихуане, не помня о себе ничего. Позднее выяснится, что мужчина вел двойную жизнь: работал тайным агентом ЦРУ и был главной преступного мира одновременно.

Сценарий боевика написали Джон и Эрих Хобер, Крис Бремнер и Эрик Пирсон. Продюсерами проекта стали Келли Маккормик и Дэвид Литц из 87North, а также Смит. Джон Моне, Райан Шимазаки и Джеймс Ласситер могут позднее присоединиться к команде фильма.