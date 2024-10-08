СМИ: Уилл Смит и Майкл Бэй снова поработают вместе над фильмом «Быстрый и свободный»

Вчера / 12:43
Нобелевскую премию по медицине получили Виктор Амброс и Гэри Рувкун за открытие микроРНК
Сегодня / 02:22
Cтудия Universal экранизирует роман «Воспоминания о нем» Колин Гувер, автора «Все закончится на нас»
Сегодня / 01:32
«Он был самым близким для меня человеком»: Мадонна рассказала о смерти брата Кристофера
Сегодня / 00:26
В Турции гиды-мошенники водили экскурсии по несуществующим достопримечательностям
Вчера / 23:38
В Москве пара спасла 18 кошек, живших в машине со своей хозяйкой
Вчера / 22:55
Burger King выпустил рекламу с только что родившими женщинами. Ее раскритиковали мужчины
Вчера / 21:43
«40 минут пениса и сисек»: пассажирам рейса Сидней — Токио случайно поставили фильм с рейтингом R
Вчера / 21:39
Николь Кидман спродюсирует экранизацию по еще одному роману автора «Большой маленькой лжи»
Вчера / 21:38
Цены на iPhone 16 в РФ рухнули на 26% через полмесяца после релиза
Вчера / 20:45
Зумеры назвали 27 лет возрастом взросления
Вчера / 20:08
Charli XCX снялась в секретном фильме в Польше
Вчера / 19:43
Пара из Австралии нашла потерянное видео со своей свадьбы спустя 57 лет. Ей помогли соцсети
Вчера / 19:09
В Госдуме разработали законопроект о штрафах за оскорбление учителей
Вчера / 18:49
На Октоберфесте выпили 7 миллионов литров пива
Вчера / 18:33
Хью Грант рассказал, что «Бриджит Джонс-4» будет «очень, очень грустным» фильмом
Вчера / 17:55
На гонке NASCAR произошла самая крупная авария с 28 машинами
Вчера / 17:48
Рамзан Кадыров призвал «оставить средневековые подходы» к решению проблемы мигрантов
Вчера / 17:04
В Китае начали забирать загранпаспорта у школьных учителей
Вчера / 16:23
ЛеБрон Джеймс и его сын Бронни впервые сыграли вместе
Вчера / 15:53
Жительнице Британии вернули отклик на вакансию спустя 48 лет
Вчера / 15:49
ООН: бандиты из Юго-Восточной Азии торгуют данными кредиток и паролями в телеграме
Вчера / 15:06
В Китае откроют клинику для детей, которым плохо дается математика
Вчера / 14:59
H&M откажется от использования натуральных перьев и пуха
Вчера / 14:03
Рейчел МакАдамс сыграет главную роль в новом фильме ужасов Сэма Рейми
Вчера / 13:58
Опрос: 7% россиян считают употребление алкоголя частью национальной культуры
Вчера / 12:42
Wylsacom сделал распаковку макбука, который Apple даже не анонсировала. Все удивлены
Вчера / 11:59
Онлайн-вещание ВГТРК подверглось «беспрецедентной» атаке хакеров
Вчера / 11:36
Завершились съемки фильма по игре Until Dawn
Вчера / 11:03
«Мой сын не монстр»: мать Пи Дидди выступила в его защиту
Вчера / 10:01
«У меня не было пульса»: Аль Пачино чуть не умер от ковида в 2020 году
Вчера / 09:57
В Италии умер 28-летний Сэмми Бассо. Он был самым долгоживущим человеком с прогерией
Вчера / 08:59
На аукцион выставят картину Эмили Карр за 200 тыс. долларов. Но сперва ее продавали за 50 долларов
6 октября / 20:34
Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью увлеклись постельной сценой и прослушали команду «Снято»
6 октября / 19:30
Дженнифер Энистон хранит дома прах своего психотерапевта
6 октября / 18:28
«Джокер: Безумие на двоих» стартовал в США с провальных 40 млн долларов сборов

СМИ: Уилл Смит и Майкл Бэй снова поработают вместе над фильмом «Быстрый и свободный»

Сегодня в 03:04
Фото: Jason Merritt / Getty Images

Американский актер Уилл Смит вновь поработает вместе с режиссером Майклом Бэем, создателем «Плохих парней» и «Армагеддона». Об этом сообщил Deadline со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Бэй готовится к подписанию контракта на постановку боевика «Быстрый и свободный» («Fast and Loose»). Главную роль в картине исполнит Смит. Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Когда начнутся съемки «Быстрого и свободного», пока не определено. Тем не менее, проект, согласно данным СМИ, станет следующим как для Смита, так и для Бэя.

В ленте герой Смита однажды проснется в Тихуане, не помня о себе ничего. Позднее выяснится, что мужчина вел двойную жизнь: работал тайным агентом ЦРУ и был главной преступного мира одновременно.

Сценарий боевика написали Джон и Эрих Хобер, Крис Бремнер и Эрик Пирсон. Продюсерами проекта стали Келли Маккормик и Дэвид Литц из 87North, а также Смит. Джон Моне, Райан Шимазаки и Джеймс Ласситер могут позднее присоединиться к команде фильма.

Недавно стало известно, что Смит отказался от участия в триллере «Сахарные бандиты». Тем не менее, в его планах по-прежнему — «Resistor» по бестселлеру Дэниела Суареса и «Я — легенда 2». Кроме того, актер спродюсирует байопик о своей коллеге Куин Латифе.

Подробности по теме
«Плохие парни до конца» и еще 5 отличных боевиков про пацанов похуже
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами