Cтудия Universal экранизирует роман «Воспоминания о нем» Колин Гувер, автора «Все закончится на нас»

Киностудия Universal Pictures экранизирует роман «Воспоминания о нем» («Reminders of Him») писательницы Колин Гувер, автора «Все закончится на нас». Об этом сообщил Variety.

Фильм выйдет 13 февраля 2026 года. Он расскажет о женщине по имени Кенна Роуэн, которая возвращается в родной город после пяти лет тюрьмы. Туда героиня попала из‑за трагической ошибке.

Бывшая заключенная, согласно сюжету, надеется воссоединиться со своей маленькой дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Только один человек в городе не избегает Кенну — владелец местного бара Леджер Уорд.

Гувер сама напишет сценарий киноадаптации вместе с Лорен Левин («Мост в Терабитию»). Картина, как планируется, станет «преобразующим кино о материнстве, прощении и силе одной любви исцелить даже самое разбитое сердце».

«Я взволнована возможностью поработать с Universal и привнести жизнь в мир Кенны Роуэн. Я слышу от многих читателей, кто они находят нечто от самих себя в ее истории жизни — с трагедией и проделыванием этой запутанной и неидеальной работы по исцелению и переворачиванию страницы ради свежей главы», — сказала Гувер.