«Он был самым близким для меня человеком»: Мадонна рассказала о смерти брата Кристофера

Американская певица Мадонна рассказала о смерти младшего брата — Кристофера Чикконе. Он умер в возрасте 63 лет, сообщила артистка в инстаграме*.

Мадонна призналась, что Кристофер «был самым близким человеком» для нее на протяжении долгого времени. Начиная с детства в Мичигане, Мадонна и Кристофер поддерживали друг друга на протяжении всей жизни.

«Тяжело объяснить нашу связь. Но она выросла из понимания, что мы — другие, и что нам будет трудно в обществе, поскольку мы не следуем статусу-кво. Мы взялись за руки и протанцевали рук об руку через безумие нашего детства», — отметила певица.

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Она вспомнила, как любовь к танцу объединила ее с братом. Они вместе учились танцевать и находили в этом отдушину. Затем Мадонна отправилась в Нью-Йорк, чтобы стать танцовщицей, и Кристофер последовал за ней.

«И снова мы взялись за руки и протанцевали рука об руку через безумие Нью-Йорка! Мы поглощали искусство, музыку и кино, как голодные звери. Мы были в эпицентре взрыва всего. Мы танцевали рука об руку сквозь безумие эпидемии СПИДа», — сказала артистка.

Мадонна поделилась, как «ходила на похороны, плакала и танцевала» с братом, а также как он стал креативным директором ее гастрольных туров. «Когда речь заходила о хорошем вкусе, мой брат был Папой Римским, и чтобы получить его благословение, нужно было целовать кольцо», — пошутила она.

Певица вспомнила, как вместе с Кристофером бросала вызов «церкви, полиции, моральному большинству и всем авторитетным фигурам, которые вставали на пути свободы творчества». «Он был художником, поэтом и провидцем», — подчеркнула она.

Мадонна подчеркнула, что восхищалась младшим братом, его «безупречным вкусом» и «острым языком», который он иногда использовал против нее. «Мы вместе достигли высочайших вершин и барахтались на самых низких уровнях. Каким‑то образом мы всегда снова находили друг друга», — написала певица.

Она отметила, что последние несколько лет были непростыми в ее отношениях с Кристофером. Какое‑то время брат с сестрой не разговаривали, но вновь наладили связь, когда Кристофер заболел.

«Я делала все возможное, чтобы сохранить ему жизнь как можно дольше. Под конец ему было очень больно. Мы снова взялись за руки, закрыли глаза и стали танцевать. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Такого, как он, никогда не будет. Я знаю, что он где‑то танцует», — добавила Мадонна.

Кристофер Чикконе родился 22 ноября 1960 года. Он был профессиональным танцовщиком и выступал в канадской труппе La Groupe de La Place Royal. В 90-х он возглавил туры Мадонны как арт-директор. Чиккона сотрудничал и с другими музыкантами, в том числе Долли Партон и Тони Беннеттом. В 2008 году он выпустил мемуары «Жизнь с моей сестрой Мадонной». Чикконе скончался в результате рака поджелудочной железы.