В Турции гиды-мошенники водили экскурсии по несуществующим достопримечательностям

В Турции некоторые туристические фирмы продавали путешественникам туры по несуществующим достопримечательностям и музеям. Об этом написал портал TurizmGuncel.com.

Клиентам проводили экскурсии, к примеру, по складу лимонов. Туристы при этом думали, что посещают некий подземный город. Вместо знаменитой долины Ихлара их возили по ее предместьям — все ради экономии.

Организациям не приходилось платить за билеты в музеи и археологические парки. Это позволило им сократить стоимость туров и предлагать самые дешевые на рынке услуги, хоть и сомнительного качества.

Один из гидов признался, что туристов обманывали: они понятия не имели, что так и не видели главных красот Каппадокии, ради которых проехали тысячи километров. По мнению мужчины, мошенничество нанесло большой ущерб имиджу Турции.