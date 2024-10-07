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В Москве пара спасла 18 кошек, живших в машине со своей хозяйкой

Вчера в 23:38
Фото: Aleesha Wood/Unsplash

В Москве девушка по имени Анна Тараканова и ее супруг спасли 18 кошек из машины, в которой они жили вместе с хозяйкой и ее дочерью. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автомобиль, в котором жили люди, был припаркован возле гипермаркета на Ярославском шоссе. В нем около года жила женщина, несовершеннолетняя девочка и множество котов.

Недавно девочка скончалась из‑за последствий сахарного диабета, рассказали Таракановой охранники гипермаркета. После похорон ее маму отвезли в психиатрическую больницу из‑за «проблем с головой».

Узнав об этом, Анна решила забрать оставшихся без присмотра питомцев. Пара вытащила из машины кошек и отвезла их к ветеринару. К этому моменту животные уже несколько дней не ели. Пили кошки дождевую воду, стекавшую из приоткрытого окна.

«У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам. Единственное, у них ушной клещ. Ну клеш мы сейчас лечим, <…> это абсолютно неопасно, им обрабатывают ушки. Вот, у них даже блох не было», — рассказала Тараканова.

По словам женщины, по кошкам видно, что они «не уличные». Животные «передвигались и жили в машине» у хозяйки. Теперь питомцам будут искать новых владельцев.

Пока кошек оставили на платную передержку, поделилась Тараканова. В ближайшее время к ним приедет ветеринар, чтобы стерелизовать или кастрировать животных.

«Они неагрессивные, они все ручные, они ласковые. С психикой у них все в порядке, несмотря на условия, в которых их содержали», — подчеркнула Анна.

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