Burger King выпустил рекламу с только что родившими женщинами. Ее раскритиковали мужчины

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила рекламную кампанию с кадрами только что родивших женщин. Она столкнулась с критикой в соцсетях, сообщил New York Post.
Видеосъемка матерей, с удовольствием поедающими бургеры, возмутили поклонников бренда. Они обвинили компанию в популяризации нездорового питания, особенно опасного для кормящих женщин и их младенцев.
Большинство критиков рекламы оказались мужчинами. Женщины же поддержали кампанию: многие из них признались, что действительно хотели фаст-фуда после родов. Об этом же свидетельствует опрос, проведенный Hungry Jacks в Австралии.
Cогласно ему, 39% женщин мечтают о бургере в качестве первого приема пищи после рождения ребенка. Всего же «абсолютно голодными» себя чувствовали 55% из опрошенных 2000 молодых мам.
«Думаю, любая женщина может есть то, что хочет, после рождения ребенка! Она заслуживает медаль, а не просто самостоятельный выбор еды», — написала одна из подписчиц Burger Kind.
Другая вспомнила, как единственный раз в жизни настояла на покупке бургера — и это было как раз после родов. Однако противники фаст-фуда для рожениц также не остались молчаливыми. Они назвали рекламу «отвратительной» и «тревожащей».
«После родов мамам нужны питательные вещества, а не бургер с множеством калорий и натрием. Рекламировать это блюдо после такого серьезного физического события кажется безответственным», — написал один человек.