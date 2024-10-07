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Burger King выпустил рекламу с только что родившими женщинами. Ее раскритиковали мужчины

Вчера в 22:55
Фото: Yusuf Evli/Unsplash

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила рекламную кампанию с кадрами только что родивших женщин. Она столкнулась с критикой в соцсетях, сообщил New York Post.

Видеосъемка матерей, с удовольствием поедающими бургеры, возмутили поклонников бренда. Они обвинили компанию в популяризации нездорового питания, особенно опасного для кормящих женщин и их младенцев.

Большинство критиков рекламы оказались мужчинами. Женщины же поддержали кампанию: многие из них признались, что действительно хотели фаст-фуда после родов. Об этом же свидетельствует опрос, проведенный Hungry Jacks в Австралии.

Cогласно ему, 39% женщин мечтают о бургере в качестве первого приема пищи после рождения ребенка. Всего же «абсолютно голодными» себя чувствовали 55% из опрошенных 2000 молодых мам.

«Думаю, любая женщина может есть то, что хочет, после рождения ребенка! Она заслуживает медаль, а не просто самостоятельный выбор еды», — написала одна из подписчиц Burger Kind.

Другая вспомнила, как единственный раз в жизни настояла на покупке бургера — и это было как раз после родов. Однако противники фаст-фуда для рожениц также не остались молчаливыми. Они назвали рекламу «отвратительной» и «тревожащей».

«После родов мамам нужны питательные вещества, а не бургер с множеством калорий и натрием. Рекламировать это блюдо после такого серьезного физического события кажется безответственным», — написал один человек.

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