«40 минут пениса и сисек»: пассажирам рейса Сидней-Токио случайно поставили фильм с рейтингом R

Авиакомпания Qantas извинилась перед пассажирами рейса из Сиднея в Японию после того, как на весь самолет был показан фильм с рейтингом R, передает The Guardian.

Пассажирам рейса в Ханеду показали начало фильма «Папуля» 2023 года с Дакотой Джонсон. Из‑за технических неполадок индивидуальный выбор фильма был недоступен, поэтому после просьбы некоторых пассажиров экипаж решил показать фильм всему самолету.

Когда пассажиры поняли содержание фильма, члены экипажа прекратили его показ и вместо него поставили на экраны детский фильм.

«Фильм явно не подходил для просмотра в течение всего полета, и мы приносим свои искренние извинения клиентам за этот опыт», — сказал представитель Qantas. «До конца полета все экраны были переключены на семейный фильм. Это наша стандартная практика для тех редких случаев, когда индивидуальный выбор фильма невозможен», — пояснил он.

После полета некоторые пассажиры поделились впечатлениями в социальных сетях. Один из них описал фильм как «40 минут пениса и сисек».