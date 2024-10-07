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Николь Кидман спродюсирует экранизацию по еще одному роману автора «Большой маленькой лжи»

Сегодня в 21:39
Фото: nicolekidman

Австралийская актриса Николь Кидман, звезда «Мулен Руж!» и «Идеальной пары», спродюсирует экранизацию романа «Here One Moment» («Здесь один момент») Лианны Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». Об этом сообщил Deadline.

По мотивам книги снимут сериал. Его выпустит продакшн-компании Blossom Films Пер Саари, Made Up Stories и Fifth Season. Продюсерами телеадаптации станут Бруна Папандреа («Девять идеальных незнакомцев») и Стив Хатенски.

Сериал расскажет о пассажирах самолета, которые сталкиваются с предсказаниями таинственной женщины по прозвищу «Леди Смерть». Герои не помнят встречи с ней, но вскоре начинают умирать именно так, как она и предрекала.

Кидман исполнит главную роль в экранизации. «Я так рада продолжающемуся сотрудничеству с Лианной и так благодарна тому, что могу называть ее одной из своих самых близких подруг и коллег», — сказала актриса.

Ранее романы Мориарти легли в основу сериалов «Большая маленькая ложь» и «Девять совсем незнакомых людей» — других продюсерских проектов Кидман. Также кинозвезда готовится к премьере еще одного проекта, поставленного по книге Мориарти «Последняя годовщина».

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