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На «Авито» появилась возможность бронировать отели по всей России

Сегодня в 11:01
Фото: пресс-служба «Авито»

На портале «Авито Путешествия» появилась возможность бронировать жилье на территории всей России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители интернет-платформы.

Для выбора стали доступны более 13 тыс. отелей, в том числе «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь» и The Carlton Moscow. Пользователи могут также забронировать квартиры и загородные дома.

«Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на „Авито“. Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%», — заявил руководитель «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Он подчеркнул, что платформа надеется стать для россиян «приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране». Особое внимание представители сервиса уделяют безопасности путешественников.

«В 2022 году ситуация на рынке туристических приложений резко изменилась, большая часть населения РФ лишилась возможности комфортного заграничного отдыха за исключением небольшого числа стран, куда поездки еще доступны. На этом фоне заметно ожил интерес к российским курортам, чем не преминули воспользоваться достаточно большое количество компаний. Больше всего путешественников привлекают такие возможности как получение кешбэка, а также удобство и легкость бронирования. Учитывая размер аудитории, „Авито“ имеет все возможности при правильном построении маркетинговых инициатив завоевать значительную долю на этом рынке»
Денис Кусков
Генеральный директор Telecom Daily

Пользователи смогут оплачивать гостиничные номера и квартиры прямо на сервисе и отменять бронь в установленный срок. Для удобства на портале работает круглосуточная служба поддержки.

Раздел «Авито Путешествия» появился на «Авито» в апреле. В числе бонусов для своих пользователей он предложил кешбэк до 15% для туристов, снимающих квартиру или дом для краткосрочного проживания, и возможность страховать имущество для владельцев жилья.

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