На «Авито» появилась возможность бронировать отели по всей России

На портале «Авито Путешествия» появилась возможность бронировать жилье на территории всей России. Об этом «Афише Daily» рассказали представители интернет-платформы.
Для выбора стали доступны более 13 тыс. отелей, в том числе «Националь», «Хилтон Ленинградская», Moscow Marriott Imperial Plaza, «Метрополь» и The Carlton Moscow. Пользователи могут также забронировать квартиры и загородные дома.
«Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на „Авито“. Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%», — заявил руководитель «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
Он подчеркнул, что платформа надеется стать для россиян «приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране». Особое внимание представители сервиса уделяют безопасности путешественников.
Пользователи смогут оплачивать гостиничные номера и квартиры прямо на сервисе и отменять бронь в установленный срок. Для удобства на портале работает круглосуточная служба поддержки.
Раздел «Авито Путешествия» появился на «Авито» в апреле. В числе бонусов для своих пользователей он предложил кешбэк до 15% для туристов, снимающих квартиру или дом для краткосрочного проживания, и возможность страховать имущество для владельцев жилья.