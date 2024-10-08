На «Авито» появилась возможность бронировать отели по всей России

«В 2022 году ситуация на рынке туристических приложений резко изменилась, большая часть населения РФ лишилась возможности комфортного заграничного отдыха за исключением небольшого числа стран, куда поездки еще доступны. На этом фоне заметно ожил интерес к российским курортам, чем не преминули воспользоваться достаточно большое количество компаний. Больше всего путешественников привлекают такие возможности как получение кешбэка, а также удобство и легкость бронирования. Учитывая размер аудитории, „Авито“ имеет все возможности при правильном построении маркетинговых инициатив завоевать значительную долю на этом рынке»

Денис Кусков Генеральный директор Telecom Daily