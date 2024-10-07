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Зумеры назвали 27 лет возрастом взросления

Сегодня в 20:45
Фото: Miguelangel Miquelena/Unsplash

Зумеры назвали 27 лет средним возрастом, с которого человек начинает взрослую жизнь. Об этом рассказали исследователи компании Life Happens.

Они опросили около 2000 американцев, среди которых было 500 представителей поколения Z, 500 миллениалов, 500 представителей поколения X и 500 беби-бумеров, об определяющих факторах взрослого возраста.

Большинство опрошенных заявили, что взрослость наступает, когда вы можете самостоятельно оплачивать счета (56%), быть финансово независимым (45%) и ставить обязанности выше развлечений (38%). Среди других признаков — переезд в отдельную квартиру и выход на работу.

Лишь 11% зумеров признались, что действительно чувствуют себя взрослыми. Они сошлись во мнении, что возраст, в котором взрослая жизнь начинается в нынешних условиях, — это 27 лет. Но и многие из тех, кому уже исполнилось 27, признаются, что не могут позволить себе финансовую стабильность.

Исследование показало, что даже некоторые миллениалы и представители поколения X еще не чувствуют себя самодостаточными. В среднем американцы надеются обрести финансовую стабильность к 46 годам.

40% опрошенных вовсе не считают, что когда‑либо достигнут финансовой стабильности. Если все поколения и могут согласиться друг с другом, так это с тем, что взрослеть трудно и становится еще труднее. 71% респондентов согласился с тем, что сейчас быть взрослым труднее, чем 30 лет назад. В основном они винят в этом непомерно высокую стоимость жизни.

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