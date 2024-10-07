Пара из Австралии нашла потерянное видео со своей свадьбы спустя 57 лет. Ей помогли соцсети

Айлин и Билл Тернбулл нашли потерянное видео со своей свадьбы в Шотландии, которая состоялась 57 лет назад, благодаря социальным сетям. Об этом написала Би-би-си.

Кассета с записью потерялась через несколько лет после свадьбы в 1967 году. В 1981 году Тернбуллы переехали из Великобритании в Австралию, так и не поняв, куда подевалось видео с их венчания.

Недавно мужчина по имени Терри из шотландского города Абердина, где жили Тернбуллы до переезда, занялся оцифровкой старых видеоматериалов, хранившихся у него дома. На одной из кассет оказались запечатлены незнакомые шотландцу молодожены.

Мужчина опубликовал скриншот видео в соцсетях, и Тернбуллы узнали на кадре себя. Они связались с Терри и выяснили обстоятельства пропажи кассеты. Когда‑то они одолжили у знакомого видеомагнитофон — и вернули его вместе с кассетой внутри. Этот знакомый был дядей Терри.

Терри прислал Тернбуллам ссылку на полную версию их свадебного видео. Возможность посмотреть его спустя столько лет пара назвала «потрясающей» и «сюрреалистичной».

Дети Тернбуллов впервые смогли посмотреть на своих родителей в юности на видеозаписи. А сами супруги вновь увидели дорогих им людей, многих из которых уже нет в живых. «Мой муж увидел свою бабушку и своего дедушку, которому было 100 лет, когда он умер», — поделилась Айлин.

По словам Терри, его дядя, видимо, так и не понял, что Тернбуллы случайно оставили у него свою кассеты. Он хранил видеозаписи, сделанные племянником, пока тот служил на флоте. Когда Терри вернулся со службы, дядя вернул ему кассеты вместе с той, которая принадлежала Тернбуллам.