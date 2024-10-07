Charli XCX снялась в секретном фильме в Польше

В августе Charli XCX на пару недель уехала в Польшу, чтобы снять секретный фильм вместе с драматургом Джереми О.Харрисом и режиссером Питом Осом, передает Variety.

Фильм под названием «Erupcja» расскажет о двух женщинах, между которыми возникают «легко воспламеняющиеся» отношения, следует из официального описания. Одна — полячка в исполнении Лены Горы, звезды фильмов «Имаго» и «Бродячая женщина», а другая — иностранка Бетани в исполнении Charli XCX. Также в актерский состав вошел сам О.Харрис и Уилл Мэдден («Джессика»).

Создатели называют «Erupcja» «городским фильмом», в котором Варшава предстает самостоятельным персонажем. Дата выхода ленты пока неизвестна.