Цены на iPhone 16 в РФ рухнули на 26% через полмесяца после релиза

Стоимость на базовую модель iPhone 16 в российских маркетплейсах снизилась на 26%. Спустя полмесяца после релиза они продаются примерно за 79 тыс. рублей, но фактически — 90 тыс., пишет Hi-Tech Mail.

Издание отмечает, что такого быстрого обвала давно не было. Так, дешевле всего на маркетплейсах стоят устройства из‑за рубежа, но покупателю нужно будет заплатить около 9,5 тыс. рублей за пошлину.

iPhone 16 в начале сентября на российских маркетплейсах продавались за 114-160 тыс. рублей. На «Яндекс Маркете» цены, по словам площадки, начинались от более 90 тыс. рублей.

9 сентября Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Plus с диагоналями экрана 6,1 и 6,7 дюйма. У новой модели будет сенсорная кнопка съемки «Capture Button», работающая по принципу кнопки затвора в цифровых камерах: легкое прикосновение блокирует фокус и экспозицию, а полное нажатие отвечает за сам снимок.