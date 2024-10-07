В Госдуме разработали законопроект о штрафах за оскорбление учителей

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о штрафах за публичное оскорбление педагогов. Об этом сообщили «Известия».

Авторами проекта выступили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Согласно документу, за публичное унижение учителей граждан будут штрафовать на суммы от 5 до 20 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 до 100 тыс., а юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

За оскорбление в интернете штраф составит от 10 до 30 тыс. для физических лиц, от 100 до 200 тыс. — для госуправленцев и представителей власти и от 500 до 700 тыс. для юрлиц.

По словам Миронова, им приходит очень много жалоб от педагогов. «Они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами», — заявил он, добавив, что новая инициатива «позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей».

Законопроект, который уже поддержало Минпросвещения, отправили на отзыв в Верховный суд и кабмин.